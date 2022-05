Sta scontando una pena, scoperto con 8 grammi di hashish nascosti nell'ano Un 32enne di Benevento nel mirino degli agenti della polizia penitenziaria

E' stato trovato in possesso di droga nel carcere di cui è ospite. Protagonista della vicenda un 32enne di Benevento arrestato un anno fa perchè deve scontare una condanna subita in una inchiesta della Dda e della Mobile rimbalzata all'onore delle cronache nel luglio del 2018.

Secondo una prima ricostruzione, all'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Leone, sono stati sequestrati poco più di 8 grammi di hashish rinvenuti dagli agenti della polizia penitenziaria. La scoperta è arrivata al termine di una perquisizione a carico del 32enne, che aveva nascosto la 'roba' nell'ano.

Avviate le indagini per stabilire in che modo la sostanza stupefacente sia entrata all'interno della struttura di contrada Capodimonte, dove in più occasioni, durante i colloqui e le verifiche dei pacchi destinati ai detenuti, sono scattati sequestri di droga e microcellulari custoditi con le modalità più disparate. Come le due soppressate di cui era stata scavata la polpa centrale per ricavare lo spazio necessario ad alloggiare quattro apparecchiature.