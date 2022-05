Magistrati in sciopero, incontro con avvocati, politici e cittadini Astensione il 16 maggio, due iniziative della sezione dell'Anm di Benevento

Sono due le iniziative organizzate dalla sottosezione di Benevento dell'Associazione nazionale magistrati, di cui è presidente il sostituto procuratore Assunta Tillo, in occasione dell'astensione dalle toghe dall'attività giudiziaria decisa per il prossimo 16 maggio, in segno di protesta contro la riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario e del sistema elettorale del Csm..

La prima è in programma alle 9 nell'aula 1, dove il magistrato dell'udienza dibattimentale che dichiarerà di aderire all'astensione, alla presenza degli altri colleghi aderenti allo sciopero, in toga, darà lettura del deliberato dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'Anm.

Alle 10.30, nell'aula 'Falcone- Borsellino', ci sarà un momento di discussione aperta all'avvocatura, al modo accademico, ai politici, alle amministrazioni locali, ai sindacati, alle associazioni di categoria e a tuti i cittadini per offrire una occasione di confronto sul nuovo volto della giustizia che stanno delineando le riforme, e rendere pubbliche le ragioni della magistratura.