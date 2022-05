Donna muore a 39 anni, aperta un'inchiesta: lunedì l'autopsia Il dramma ad Ariano Irpino, a Benevento abitano alcuni familiari

Aveva 39 anni e sulla sua morte è stata aperta un'inchiesta. Il dramma ad Ariano Irpino, dove la donna ha perso la vita mercoledì sera – secondo una prima ricostruzione – mentre era nella sua abitazione. Sarebbe stata colta da un malore per il quale era stato chiesto l'intervento del 118. Ogni soccorso si è però rivelato inutile, il cuore della 39enne si è fermato per sempre, gettando nella disperazione i suoi familiari, alcuni dei quali abitano a Benevento, e quanti le volevano bene.

Un caso al centro di una indagine diretta dal sostituto procuratore Giulio Barbato, che lunedì affiderà al medico legale Emilo D'Oro l'incarico di procedere all'autopsia. Un esame per il quale sono stati 'avvisati', per consentire la nomina di un proprio consulente, i congiunti della vittima che, assistiti dall'avvocato Roberto Pulcino, indicheranno come loro specialista il medico legale Monica Fonzo.