Cade dalla bici, 46enne in codice rosso al San Pio di Benevento L'incidente registrato nel pomeriggio di ieri a Santa Cumana di Benevento. Indaga la Municipale

E' stato trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento il 46enne, di Benevento, che probabilmente è rimasto ferito in maniera grave mentre era in sella alla sua bici, nella zona tra Paiano Cappelle e Santa Cumana, lungo la strada che conduce nel territorio di Apice. Secondo una prima ricostruzione, sulla quale ora sono in corso le indagini degli agenti della Polizia municipale di Benevento, l'uomo è stato notato riverso sull'asfalto da una persona che si trovava di passaggio e che ha immediatamente fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Unità di Rianimazione del 118 Croce Rossa che dopo i primi soccorsi hanno trasferito il malcapitato al San Pio a causa delle ferite riportate. Accanto al malcapitato, la sua bicicletta elettrica riversa sull'asfalto. Resta ora da capire la dinamica dell'accaduto. Non è infatti chiaro se si si tratti di un incidente stradale o l'uomo possa essere caduto dalla bici per altri motivi. Gli agenti della Municipale hanno sequestrato la bicicletta ed effettuato i rilievi sia sul mezzo che lungo la stradina comunale.

Viabilità al centro, peraltro, anche di richieste da parte degli automobilisti che quotidianamente la percorrono per raggiungere Apice e Benevento e residenti per via del manto stradale in alcuni punti dissestato. Buche e voragini che, specialmente in un tratto interessato da una frana, rappresentano un pericolo per automobilisti e non solo. La zona, infatti, è molto frequentata sia dai residenti che da podisti e ciclisti.