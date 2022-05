Falsi assunti e truffa indennità disoccupazione, chiesti 70 rinvii a giudizio Udienza Gup a dicembre. Ad aprile già decise otto condanne ed un'assoluzione

Sono settanta le richieste di rinvio a giudizio avanzate dal sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro nell'inchiesta della guardia di finanza su una truffa in materia di indennità di disoccupazione. Si tratta dell'indagine già sfociata lo scorso 1 aprile in otto condanne ed un'assoluzione decise dal Tribunale di Benevento al termine di un processo nel quale erano contestate, a vario titolo, le accuse di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio. Nel mirino una presunta organizzazione di cui è stato ritenuto promotore e dominus Cosimo Tiso, 53 anni, di Sant'Angelo a Cupolo.

Attenzione puntata su un reticolo di società, definite cartiere, che sarebbero servite da un lato per utilizzare ed emettere fatture per operazioni inesistenti e, dall'altro, adoperate per l'assunzione fittizia di personale, per consentire la percezione indebita di indennità di disoccupazione in seguito al licenziamento.

Ora il secondo troncone, che riguarda coloro che avrebbero beneficiato delle condotte prospettate. Dovranno presentarsi dinanzi al gup Loredana Camerlengo, il 14 dicembre, Biagio Abate, 36 anni, di Pannarano, Pasquale Agostinelli, 63 anni, di San Bartolomeo in Galdo, Claudio Borzillo, 58 anni, di Benevento, Mattia Borzillo, 30 anni, di Benevento, Rosanna Roberta Bovino, 28 anni, di Benevento, Antonio Bozzi, 42 anni, di Benevento, Diana Buzeacov, 34 anni, di Telese Terme, Tobia Cannavale, 55 anni, di Gragnano, Pio Canu, 30 anni, di Sant'Angelo a Cupolo, Giacomo Caraccio, 27 anni, di Benevento, Giorgio Caraccio, 29 anni, di Benevento, Massimo Caraccio, 62 anni, di Benevento, Italo Caruso, 39 anni, di Benevento, Giovanni Castella, 35 anni, di Avellino, Elena Cella, 49 anni, di Benevento, Myriam Cella, 53 anni, di Benevento, Rosanna Collarile, 42 anni, di Benevento, Angela Coviello, 47 anni, di Benevento, Giovanni De Figlio, 47 anni, di Benevento, Alessandro De Franco, 32 anni, di Mercogliano, Gianluca De Franco, 43 anni, di Benevento, Maria Immacolata De Lucia, 51 anni, di San Potito Ultra, Massimo De Matteo, 50 anni, di Benevento, Elena De Nicola, 47 anni, di Benevento, Giovanna Della Rocca, 46 anni, di Benevento, Elvira Della Sala, 52 anni, di Atripalda, Rita Fallarino, 49 anni, di Benevento, Romeo Feleppa, 63 anni, di Benevento, Giovenale Fiorenza, 68 anni, di Benevento, Giuseppe Fiscante, 29 anni, di Benevento, Rita Flammia, 30 anni, di Avellino, Vincenzo Fondacaro, 70 anni, di Bagnara Calabra, Nicola Fruguglietti, 58 anni, di Benevento, Antonio Gambale, 46 anni, di Atripalda, Angelo Michele Giangregorio, 53 anni, di Benevento, Carlo Girolamo, 48 anni, di Molinara, Giuseppe Girolamo, 56 anni, di Molinara, Mirna Greco, 32 anni, di Salerno, Emilio Grimaldi, 29 anni, di Benevento, Olena Grytsuk, 64 anni, di Chianche, Carmela Guerini, 49 anni, di Molinara, Francesco Iannotti, 40 anni, di Benevento, Antonio Iarossi, 62 anni, di Castelvetere in Valfortore, Ole Labish, 43 anni, di Salerno, Morena Marro, 41 anni, di Benevento, Giuseppina Mirotto, 46 anni, di Maddaloni, Sirley Eunice Mosquera Ampudia, 43 anni, di Novara, Mirco Natale, 33 anni, di Nusco, Chelich Niang, 46 anni, di Napoli, Annunziata Orlacchio, 61 anni, di Benevento, Marcello Pagliuca, 36 anni, di Avellino, Giuseppe Parisi, 51 anni, di Monteforte Irpino, Armando Pascucci, 50 anni, di Benevento, Silvia Pellegrino, 32 anni, di Capriglia Irpina, Cosimo Perna, 59 anni, di Benevento, Nicola Pilla, 56 anni, di Benevento, Jessica Raffio, 31 anni, di Benevento, Liliana Raffio, 32 anni, di Benevento, Pompeo Romano, 61 anni, di Benevento, Francesco Sarracino, 45 anni, di Benevento, Giuseppe Scalzi, 43 anni, di Roccabascerana, Angelo Spiniello, 39 anni, di Benevento, Federico Tiso, 23 anni, di Sant'Angelo a Cupolo, Vincenzo Tiso, 53 anni, di Benevento, Elena Vessichelli, 54 anni, di Benevento, Mario Viola, 52 anni, di Benevento, Alla Zaduka, 54 anni, di Benevento, Adamo Zinco, 62 anni, di San Potito Ultra, Assunto Zinco, 39 anni, di Avellino, Rosalba Zinco, 63 anni, di Avellino.

Sono impegnati nella difesa, tra gli altri, gli avvocati Gerardo Santamaria, Alberto Mignone, Gerardo Giorgione, Elena Cosina, Pierluigi Giordano, Carmine D'Anna, Vincenzo Sguera, Ernesto Ruggiano, Alfredo Lo Pilato, Francesco Fusco, Costantino Sabatino, Giuseppe Nardiello, Claudio Fusco, Massimiliano Cornacchione, Ettore Marcarelli, Mario Tomasiello, Domenico Cristofaro, Nello Pizza, salvatore Ciuni, Mauro Alvino, Antonio Manzione, Vincenzo Piscitelli, Marianna Febbraio, Mario Marra Rizieri, Roberto Pulcino, Stefania Macchia, Luca Russo, Carmine Anzalone, Lica Della Peruta, Angelo Leone, Maria Carideo, Enza Paola Catalano, Luigi Marino, Stefano Travaglione, Massimiliano Ricciardi.