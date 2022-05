Ha danneggiato auto, aggredito con una mazza da baseball: assolto un 32enne Benevento. La sentenza per Paolo Sparandeo. Un 31enne aveva patteggiato

Era accusato di lesioni aggravate, è stato assolto per non aver commesso il fatto. E' quanto sentenziato dal giudice Sergio Pezza nel processo a carico di Paolo Sparandeo (avvocato Antonio Leone), 32 anni, di Benevento, tirato in ballo dall'indagine sul raid punitivo del quale aveva fatto le spese, il 2 novembre del 2020, un uomo - è assistito dall'avvocato Claudio Fusco - che era stato colpito con una mazza da baseball, subendo la frattura della gamba sinistra, perchè ritenuto responsabile di aver danneggiato alcune auto nell'insediamento Iacp al rione Pacevecchia.

Si tratta di una vicenda per la quale nel novembre del 2021 aveva patteggiato la pena, sospesa, di 9 mesi, un altro 31enne della città, ritenuto dagli inquirenti come colui che, dopo averla prelevata da un'aiuola, avrebbe 'bersagliato' con la mazza il malcapitato, al quale, una volta sull'asfalto, avrebbe sferrato anche dei calci. Una scena alla quale Sparandeo avrebbe assistito, senza intervenire. Entrambi erano stati colpiti da una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ai quali erano rimasti per quattro mesi, poi erano tornati in libertà.