Scontro tra due auto in centro a Benevento, feriti e paura Incidente stradale la scorsa notte all'incrocio tra il ponte sul Calore e corso Vittorio Emanuele

E' di due persone ferite, il bilancio dell'incidente stradale registrato la scorsa notte a Benevento. Violento l'impatto tra una Mercedes e una Fiat Punto. Due le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del 118 accorsi sul posto al pari dei vigili del fuoco e degli agenti della Volante. È accaduto a ridosso del ponte Vanvitelli, all'incrocio tra via del Pomerio e corso Vittorio Emanuele. Dopo l'urto uno dei veicoli ha urtato i paletti messi a protezione del marciapiede, un palo del semaforo e anche un'auto probabilmente in sosta lungo la traiettoria. All'interno dei veicoli tre giovani, due uomini e una donna per la quale si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Sono ora in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica del sinistro.