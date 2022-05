Centro storico, incivili ancora in azione: rubate le rose piantate dai bambini L'appello dell'associazione La Fenice che con i più piccoli abbellisce il rione Triggio con i fiori

“quello che hanno rubato ha un bassissimo valore economico ma un grande significato etico”. Così Pietro Mazzone, dell'associazione la Fenice che da anni porta aventi la mission di educare i più piccoli all'educazione ambientale e alla cura per il proprio rione. Lo fa attraverso giornate dedicate alla valorizzazione del quartiere Triggio con al centro i bambini che a primavera mettono a dimora i semi dei fiori le cui piantine vengono poi trasferite nei vasi, artigianali e costruiti con materiali di recupero che abbelliscono anno dopo anno i vicoli della zona a ridosso dell'antico e prestigioso Teatro Romano. La scorsa notte alcune di quelle piantine, in particolare piccole rose, sono state estirpate e portate via, sembra da due giovani. “Questa volta evitiamo di denunciare proprio per l'irrisorio valore della rosa portata via – ha spiegato Mazzone – ma quello che addolora è il gesto. Perchè due giovani si comportano in questo modo? Perchè vanificano il lavoro dei più piccoli che con dedizione partecipano alle giornate dedicate alla cura del quartiere?”. Rione Triggio che viene sistematicamente pulito e liberato da rifiuti e dalle erbacce e al centro di un lavoro costante da parte dei volontari che ogni sera, 'armati' di taniche caricate su una carriola o in auto innaffiano tutti i vasi con dentro i fiori. Un'opera in favore della città encomiabile che viene apprezzata anche dai tanti turisti che ogni giorno percorrono i vicoli tra Calata Olivella, via San Filippo, Teatro Romano ed altre viuzze storiche. “Abbiamo anche costruito con delle pedane alcuni salottini all'aperto – conclude Mazzone -, una sorta di spazio alle spalle del Teatro Romano dove i turisti e tutti i cittadini possono sedersi in tutta tranquillità. Non roviniamo tutto questo”. Poi un appello: “A quei giovani che stanotte hanno rubato la rosa dico solo: il turismo è forse l'unica arma a disposizione di Benevento contro la fuga, che riguarda specialmente voi giovani, dalla nostra magnifica terra”.

