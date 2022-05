Incendiato portone di un appartamento, paura in via delle Puglie a Benevento Rinvenute bottiglie intrise di liquido infiammabile dinanzi all’ingresso. Indagano i carabinieri

Momenti di paura questa mattina pochi minuti prima delle 8 per un incendio di natura dolosa appiccato al portone d'ingresso di un appartamento in via delle Puglie a Benevento. A far scattare l'allarme sono stati i condomini che hanno notato del fumo nel vano scala del palazzo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento. I vigili del fuoco hanno spento il fuoco che ha pesantemente danneggiato l'infisso e l'ingresso della casa nella quale c'erano due persone che per fortuna non sono rimaste ferite. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e sequestrato alcune bottigliette trovate insieme ad altro materiale davanti al portone. Resta da capire che tipo di liquido infiammabile sia stato utilizzato. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene esclusa. Tanto spavento e danni ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita a causa dell'incendio.

Saranno ora le indagini dei militari a dover chiarire l'intera vicenda registrata nelle prime ore di questa domenica.