Appalti Provincia: Di Maria resta sospeso, imputato libero, un altro al lavoro Benevento. Le decisioni per Della Pietra, che era agli arresti, e Sateriale, che era stato sospeso

Un imputato in libertà, per un altro la possibilità di rientrare al lavoro, senza però potersi occupare di tutto ciò che riguarda le gare. E' la decisione del gup Pietro Vinetti, rispettivamente, per Giuseppe Della Pietra (avvocato Giovanni Esposito) , 63 anni, di Nola, che dallo scorso novembre era agli arresti domiciliari, e Antonio Sateriale (avvocato Valeria Crudo), 52 anni, istruttore tecnico, di San Giorgio del Sannio, che era sottoposto alla sospensione per 12 mesi dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Si tratta di due delle venti persone rinviate a giudizio venerdì scorso, al pari di nove società, nell'inchiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e dei carabinieri sugli appalti della Provincia.

Respinte invece le richieste avanzate per altri imputati, tra i quali l'ex presidente della Provincia Antonio Di Maria (avvocati Antonio Leone e Giuseppe Sauchella), 51 anni, di Santa Croce del Sannio, sospeso per 10 mesi dall'esercizio della funzione: una misura disposta dal Riesame al posto dei domiciliari.