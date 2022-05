Droga nel cassetto di scrivania e nel garage, a giudizio un 43enne di Benevento A gennaio il processo per Massimo Musco, fermato nel 2020 dalla finanza

Rinviato a giudizio dal gup Gelsomina Palmieri, così come chiesto dalla Procura, Massimo Musco, 43 anni, di Benevento, che nel gennaio del 2020 la guardia di finanza aveva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel gennaio del 2020.

L'accusa è relativa al rinvenimento di 2 grammi di hashish ed un bilancino custoditi nel cassetto di una scrivania di casa, e di 150 grammi di marijuana e oltre 500 semi di canapa indiana nel garage a lui in uso. Il risultato di una perquisizione che le fiamme gialle avevano operato durante l'esecuzione di una misura a carico di una familiare. Era stato sottoposto ai domiciliari, poi era tornato in libertà dopo la convalida.

Al Gip aveva spiegato che l'hashish era per uso personale ed i motivi per i quali adopera il bilancino, precisando che semi e foglie di marijuana erano gli scarti, non utilizzabili, di alcune piantine coltivate, sempre con la stessa finalità. Come si ricorderà, la perquisizione delle fiamme gialle era scattata durante l'esecuzione di una misura a carico di una familiare

Questa mattina l'udienza preliminare e la fissazione del processo - partirà il 25 gennaio del prossimo anno- a carico del 43enne, difeso dagli avvocati Ettore Marcarelli e Pasquale Matera.