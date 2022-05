Pena definitiva, era stato arrestato. Riesce a fare appello, condanna ridotta Incendio boschivo: da 4 anni a 2 anni e 8 mesi per Angelo Gagliardi, 59 anni, di Arpaia

Ridotta in appello da 4 anni a 2 anni e 8 mesi la condanna per Angelo Gagliardi, 59 anni, di Arpaia, riconosciuto responsabile di un incendio boschivo divampato nel 2012 ad Airola. L'uomo era stato condannato nel 2016 dal giudice Maria Di Carlo, e a distanza di sei mesi, non essendo stata impugnata, la sentenza era diventata definitiva. G

agliardi era stato perciò arrestato e condotto in carcere, dove era rimasto fino al febbraio del 2017, quando il suo nuovo difensore, l'avvocato Mario Cecere, dopo aver scoperto un difetto di notifica nel processo di primo grado, aveva proposto un incidente di esecuzione dinanzi alla dottoressa Di Carlo, che aveva scarcerato l'uomo, consentendogli di ricorrere in appello. Dove, come detto, la pena è stata ridotta.