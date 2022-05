A contrada Pino di Benevento nasce il Comitato di Zona "Nuovi orizzonti" Tra le proposte che arriveranno al Comune una rotatoria per incrocio semaforico bivio Castelpoto

A Benevento nasce il Comitato di zona “Nuovi orizzonti” di Contrada Pino, una delle contrade alle porte della città più estesa e popolata. Il nuovo comitato abbraccia e accoglie gli abitanti delle vie Castelpoto, Pino, Masseria Parrella, Vallata, Masseria Salerno e Ciancelle. Dopo una partecipata assemblea pubblica è stato eletto alla carica di presidente del comitato di Zona “Nuovi Orizzonti”, Giovanni Castiello, mentre le altre cariche sociali sono state così distribuite: vicepresidente Enzo Reale; Segretario Daniele Rapuano e Tesoriere William Mignone.

A seguire sono stati eletti ben 15 consiglieri a rappresentare le annesse traverse della provinciale di via Castelpoto, in modo che tutta la contrada abbia rappresentanti nel comitato.

Tante sono le persone iscritte al comitato per offrire il proprio contributo allo scopo di affrontare e risolvere le tante problematiche che attanagliano la contrada.

Il primo punto posto in discussione riguarda l’impianto semaforico al bivio di via Castelpoto, da sempre pericoloso per l'affluenza di traffico sulla via Appia, chiedendo la sostituzione dello stesso con una Rotatoria.

Secondo tema trattato, l'illuminazione di varie strade, da via Vallata a via del Pino fino a via Ciancelle e Via Masseria Salerno. “Certi della massima collaborazione degli enti preposti e in attesa di positivi riscontri, ringraziamo – scrivono dal comitato - tutti i cittadini che hanno dato e che daranno il proprio contributo in termini di idee e di disponibilità per rendere ancora più vivibile la nostra amata e bellissima contrada”.