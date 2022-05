Patenti ritirate, multe e denunce dei carabinieri nel Fortore Decine i mezzi fermati e controllati dai militari della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo

Tre persone denunciate, 127 veicoli controllati al pari di 105 persone e 22 esercizi pubblici. Sono questi i numeri dei controlli messi in atto dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo negli ultimi giorni.

In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno denunciato un automobilista per guida sotto l’influenza di alcool, mentre per altri due la denuncia è scattata per essersi rifiutati di sottoporsi all’alcoltest. Per tutti è scattato il ritiro della patente, mentre per i due che non si sono sottoposti all'accertamento, sono state sequestrate anche le auto.

Per un altro automobilista multa di 543 euro sempre per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata ma senza denuncia penale in quanto il tasso di alcol nel sangue superava di poco il limite imposto dalla norma. Mille euro di multa per un commerciante ambulante perchè trasportava frutta e verdura in condizioni igieniche precarie.

Cinque le patenti di guida ritirate per altrettante infrazioni al codice della strada, fermo amministrativo per un autoveicolo e 18 sanzioni amministrative elevate per violazioni a norme di sicurezza alla circolazione, tra le quali la guida con patente sospesa, l’uso del telefono cellulare e sorpasso pericoloso in curva o su striscia continua.