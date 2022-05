Accusati di appropriazione indebita ai danni titolare tabaccheria, condannati 2- 3) Imputati di furto in un deposito e in un supermercato, assolti

Quattro mesi, pena sospesa, ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna decisa dal giudice Perrotta per Elena Altieri (avvocato Gerardo Giorgione) e Marco Cicchiello (avvocato Antonio Leone), 44 anni, di Benevento, accusati di appropriazione indebita.

In particolare: Altieri si sarebbe appropriata di una parte dell'incasso della tabaccheria nell quale lavorava, mentre Cicchiello avrebbe effettuato in una occasione una giocata al terminale Sisal senza corrispondere il dovuto, mentre in un'altra Altieri gli avrebe fatto una ricarica telefonica senza incassare l'importo.

Il titolare dell'attività commerciale, parte civile, è stato rappresentato dall'avvocato Mario Cecere.

+++

Raid nel deposito di una ditta, assolto

Assolto Pietro Parrella, 59 anni, di Montesarchio, accusato di furto. Difeso dal'avvocato Pierluigi Pugliese, era stato tirato in ballo dall'indagine sul colpo compiuto il 6 luglio del 2017 in un deposito di Apollosa, nel quale, secondo il Pm, dopo aver disattivato l'allarme, si sarebbe introdotto, in concorso con altre persone non identificate, per portare via materiali ed attrezzi di una ditta edile.

+++

Furto in un supermercato, assolti

Assolti Pomeo Masone, 57 anni, di San Giorgio del Sannio, e Maria Taddeo, di Benevento, accusati del furto di generi alimentari in un supermercato di Benevento, nel'agosto del 2016. Masone è stato difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Antonella Mazzone, Taddeo dall'avvocato Antonio Leone.