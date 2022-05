Sigarette e gratta e vinci rubati da un bar - tabacchi nel Sannio Colpo dei ladri a San Marco dei Cavoti. Indagano i carabinieri

Torna in azione nel Sannio la banda di ladri che mette a segno furti all'interno delle rivendite di tabacchi. L'ultimo episodio è stato registrato a San Marco dei Cavoti. Nel mirino di almeno tre persone un bar e tabacchi. Per entrare nell'attività commerciale i banditi hanno forzato ed aperto la porta principale. Attenzioni rivolte ad alcune stecche di sigarette e ai gratta e vinci in esposizione. All'alba, alla riapertura, l'amara sorpresa per i titolari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.