"Riciclaggio auto rubate", blitz dei carabinieri. Obbligo dimora per 3 sanniti Inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere

Undici persone in carcere, sei ai domiciliari – tutte delle province di Caserta e Napoli - e quattro all'obbligo di dimora. Sono i numeri dell'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere e dei carabinieri di Caserta sfociata nell'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare adottata in relazione ad una presunta associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di auto rubate.

Tra gli indagati figurano anche quattro sanniti, tre dei quali sottoposti all'obbligo di dimora: Felice Covino,46 anni, Fulvio Covino, 22 anni, e Ilario Covino, 24 anni, di Arpaise, difesi dagli avvocati Mario Cecere, Pierluigi Pugliese e Salvatore Pignatiello.

Tutti erano rimbalzati già all'onore delle cronache nel 2019, quando erano stati fermati, al pari di altre due persone, alla frazione Terranova, in un garage di proprietà della famiglia Covino, dove, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era in corso lo smontaggio di un'auto rubata il 10 febbraio nel parcheggio del centro commerciale Campania, a Marcianise. Una vicenda definita in primo grado con tre condanne e due assoluzioni.