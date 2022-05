Questura, la dottoressa Paola Inguaggiato a capo della Divisione Pasi Cambio al vertice della Polizia Amministrativa – Sociale e per l’Immigrazione

E' la dottoressa Paola Inguaggiato, primo dirigente della Polizia di Stato la nuova funzionaria della Divisione P.A.S.I. (Polizia Amministrativa – Sociale e per l’Immigrazione) di Benevento. La dottoressa Inguaggiato provenie dalla Questura di Caserta, dove ha ricoperto l'incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione e prestato servizio anche all’Ufficio di Gabinetto e in precedenza, per 3 anni, è stata funzionaria della Questura di Reggio Calabria e, sempre nella stessa provincia, per 5 anni, del Commissariato di Bovalino.

Succede al primo dirigente Antonio Cristiano, destinato ad altro incarico presso la Questura di Napoli. Alla dottoressa Inguaggiato il Questore della provincia di Benevento ha rivolto il suo benvenuto e gli auguri di buon lavoro.