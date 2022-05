Tragico incidente in via Sturzo a Benevento, non ce l'ha fatta il centauro FOTO - Il dramma nel pomeriggio. A Perdere la vita un 49enne di Ceppaloni, cinque le persone ferite

E' morto il 49enne di Ceppaloni che questo pomeriggio era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale registrato in via Sturzo, tra Santa Colomba e il Casale Maccabei, alle porte di Benevento. L'uomo era in sella alla sua moto da strada quando, per cause ora al centro delle indagini della Polizia Municipale di Benevento, si è scontrato con una Citroen C3, con a bordo tre donne e due bambini. Violentissimo l'impatto. La moto è finita nello sportello posteriore sinistro dell'utilitaria che è finita all'imbocco di una traversa privata. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'unità di rianimazione della Croce Rossa di Benevento e le ambulanze del 118 arrivate dal vicino Saut di via Sturzo. Le condizioni del 49enne sono apparse subito gravi. L'uomo è stato trasferito al San Pio in codice Rosso. In serata la terribile notizia della sua morte. In ospedale anche le tre donne e i due bambini, anche loro di Ceppaloni. Non dovrebbero essere gravi le loro condizioni. Tra i primi a fermarsi per soccorrere i feriti sono stati due militari dell'Esercito che hanno poi prestato il loro aiuto agli agenti della Polizia Municipale per regolare il traffico e consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi.

Commozione e cordoglio a Ceppaloni per la morte di Luigi, molto conosciuto nel centro della Valle del Sabato. L'ennesimo dramma lungo le strade sannite.

Su disposizione del magistrato di turno, i veicoli sono stati sequestrati mentre la salma del 49enne sarà ora sottoposta agli esami medico legali.