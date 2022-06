Blitz antidroga: condannato, dopo 4 anni un 35enne lascia il carcere Corte di appello: ai domiciliari Cosimo Sferruzzi, di Benevento

Lascia il carcere, dove era entrato poco meno di 4 anni fa, e va ai domiciliari, Cosimo Sferruzzi (avvocato Gerardo Giorgione), 35 anni, di Benevento, una delle persone coinvolte nell'indagine antidroga della Squadra mobile che era rimbalzata all'onore delle cronache il 20 luglio del 2018.

La decisione è stata adottata dalla Corte di appello, che nel dicembre del 2021 aveva ridotto la condanna a carico di Sferuzzi, fissandola, dai 9 anni iniziali stabiliti dal Tribunale di Benevento nel luglio del 2020, in 7 anni e 6 mesi. Nella stessa occasione, come si ricorderà, pena ridotta in secondo grado anche per altri sei imputati, mentre per altri cinque era stata confermata. Nel blitz erano stati tirati in ballo anche altri imputati che avevano scelto il rito abbreviato.

L'inchiesta, partita nell'ottobre del 2013 dopo l'incendio al rione Libertà della Mercedes di un personaggio noto alle forze dell'ordine - un rogo ricondotto alla lotta in corso per il controllo del traffico e dello spaccio della roba'- riguardava fatti inclusi in un arco temporale che va dal novembre del 2013 al gennaio 2015.