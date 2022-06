Malore alla guida: muore un 74enne di Benevento Ha perso il controllo dell'auto finendo in una cunetta in zona San Vitale

E' stato un malore, con ogni probabilità un arresto cardiocircolatorio mentre era alla guida, la causa della morte di un 74enne di Benevento nel pomeriggio di oggi. L'uomo era a poca distanza da casa, in contrada San Vitale sulla provinciale Vitulanese quando la sua Opel Corsa ha perso il controllo ed è uscita di strada, finendo in una cunetta: subito i residenti hanno chiamato i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo. Sul posto la polizia stradale, la municipale e il personale del 118