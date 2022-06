Tragico incidente agricolo a Torrecuso, muore 68enne È accaduto questa mattina a contrada Torrepagliara. Indagano i carabinieri

Saranno le indagini dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi a determinare l'esatta dinamica dell'incidente agricolo nel quale è morto un 68enne di Torrecuso. È accaduto in contrada Torrepagliara. Secondo una prima ipotesi l'uomo sarebbe stato travolto probabilmente dal trattore che stava guidando. Il mezzo, con al seguito un atttezzo per tagliare l'erba, è stato trovato ad alcuni metri di distanza dal malcapitato. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri. Tutto inutile, purtroppo. Per il 68enne non c'è stato nulla da fare. Su disposizione del magistrato, a Torrecuso è intervenuto anche il medico legale.



IN AGGIORNAMENTO