Benevento, parcheggiatori abusivi fermati e multati dai carabinieri I controlli a piazza Risorgimento dopo le segnalazioni dei cittadini

I carabinieri della compagnia di Benevento nella giornata del 2 giugno, festa della Repubblica, hanno effettuato una serie di controlli in città con particolare attenzione al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Durante le verifiche i militari, intervenuti a piazza Risorgimento anche dopo alcune segnalazioni arrivate dai cittadini, hanno sanzionato due persone, già note alle forze di polizia, beccate mentre chiedevano soldi per parcheggiare agli automobilisti. Per entrambi il sequestro delle somme di denaro e l'ordine di allontanamento e di non frequentazione di piazza Risorgimento.