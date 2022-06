Premio America Giovani per il talento, Lucia Spiezia tra laureati top in Italia Cerimonia a Roma, borsa di studio e Master della Fondazione Italia-Usa

di Alessandro Fallarino

C'è anche Lucia Spiezia, di Benevento, tra i migliori 1000 laureati nel 2021. Laurea in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale, conseguita presso l'Università statale di Milano con il massimo dei voti e la lode, Lucia ha ricevuto ieri pomeriggio a Roma, alla Camera dei deputati, il Premio America Giovani per il Talento Universitario, promosso dalla Fondazione Italia-Usa, che ogni anno seleziona giovani italiani laureati con il massimo punteggio, protagonisti di un percorso universitario di eccellenza, sostenendoli concretamente.

Per lei una borsa di studio consistente in un Master in leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy, che ha già iniziato. Un bellissimo traguardo, l'ennesima tappa di un percorso fatto di impegno e studio, che ha reso molto orgogliosa i suoi genitori, il fratello e tutti i parenti. Ad maiora!