A Benevento soppressate 'imbottite', ora la droga nascosta nelle scarpe di donna Carcere di Carinola, arrestata una 40enne prima del colloquio con un detenuto

Due anni fa, a Benevento, il vettore erano state delle soppressate 'imbottite', anche stavolta la scelta è stata fantasiosa. Anche se, come nel caso precedete, i risultati sono stati comunque negativi per il destinatario. E' un detenuto casertano attualmente ospite del carcere di Carinola, dove era stato trasferito, dalla casa circondariale di contrada Capodimonte, dopo l'episodio accaduto nell'estate del 2020. Quando in un paio di salumi, svuotati della polpa, erano stati scoperti quattro microcellulari.

In questa occasione, invece, si tratta di droga: 950 grammi di hashish sistemati in due scarpe, al di sotto della soletta, staccata alla bisogna. Roba mai arrivata all'interessato, sequestrata dalla polizia penitenziaria della struttura casertana, che ha anche arrestato una 40enne di Piedimonte Matese, legata da rapporti di parentela con l'uomo.

Aveva chiesto ed ottenuto di poterlo incontrare, è stata 'beccata' durante i controlli che precedono i colloqui. Indossava un paio di calzature 'arricchite' all'interno con 14 pezzi di sostanza stupefacente. Interrogata dal Pm alla presenza del suo difensore, l'avvocato Fabio Russo, la donna ha cercato di offrire una spiegazione, sostenendo che sarebbe stata contattata da una persona che le avrebbe proposto il trasporto. E' stata dichiarata in arresto, anche per lei si sono aperte le porte del carcere.