Gazebo in fiamme dinanzi ad una ferramenta, danni e indagini in corso L’incendio nella notte a Montesarchio ha distrutto due strutture e vari materiali

Incendio nella notte a Montesarchio dove il fuoco è divampato in due gazebo all'esterno di una ferramenta. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte quando alcune persone hanno notato le fiamme e il fumo dalle strutture in ferro e telo sistemate all'esterno dell'attività commerciale. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e dal comando provinciale di Benevento e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montesarchio. L'incendio ha interessato le due strutture sotto le quali erano sistemati articoli da giardinaggio e altri materiali danneggiati dalle fiamme.

Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle indagini. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene esclusa.