Festa dei Carabinieri a Benevento. Passafiume lascia: Sannio nel cuore FOTO - L'annuncio del comandante provinciale dell'Arma sannita durante la 208° anniversario

“Il Sannio mi resterà nel cuore. Per me un bilancio bello, positivo. Il comando provinciale è forse l'incarico più bello per un ufficiale perchè si raggiunge l'apice della professionalità, dell'esperienza del contatto con i militari. Grazie a tutte le persone che in questi anni mi sono state vicine, mi hanno dimostrato la loro amicizia. Grazie anche alla stampa”. Queste le parole del comandante provinciale dei carabinieri del Sannio, il colonnello Germano Passafiume a margine della festa per il 208esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Dopo due anni si torna in piazza. La prima festa pubblica per il colonnello Passafiume dopo i primi due anni trascorsi alla guida del comando provinciale contraddistinti anche dalla pandemia provocata dal Covid. Questa mattina a piazza Roma, location storica e affollata scelta c'erano nuovamente i reparti schierati, i militari che hanno ottenuto encomi a vari livelli per l'attività svolta. C'erano le istituzioni, a partire dal Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, il Questore di Benevento, Edgardo Giobbi con i vertici, tra gli altri, della Guardia di Finanza con il comandante provinciale Eugenio Bua, dei vigili del fuoco con il vicecomandante Giovanni Vassallo, il presidente del Tribunale, Marilisa Rinaldi, il procuratore Capo Aldo Policastro e il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha portato i saluti della città e una delegazione di deputati e senatori sanniti. Poi c'erano tanti studenti sulla cui presenza si è soffermato il colonnello Passafiume: “C'è stata una partecipazione massiccia di studenti, anche dei licei. Non me lo aspettavo ma questo è evidentemente il premio del nostro contributo e della nostra partecipazione al progetto di legalità nelle scuole. Una bella festa finalmente dopo due anni. La prima ma anche l'ultima per me – ha annunciato il numero uno dell'arma sannita - che a settembre lascerò il Sannio per altro incarico. Subentrerà un collega bravissimo. Questa è l'Arma dei carabinieri, antica e con forti tradizioni ma sempre proiettata al futuro e aggiornata alle richieste dei cittadini”.

Uno dei cardini dell'Arma la capacità di adattamento, sempre al passo con i tempi, con l’obiettivo di rappresentare un pilastro per la rassicurazione e la coesione sociale, lavorando incessantemente sulla formazione, l’addestramento e la qualificazione del personale, al fine di diversificare e ampliare lo spettro di capacità di contrasto alle minacce all’ordine e alla sicurezza delle nostre comunità, piccole e grandi, minacce spesso rappresentate da pericolose organizzazioni criminali e terroristiche nazionali ed internazionali.

Quattro i plotoni schierati con a capo il maggiore Vincenzo Falce. Dopo la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha preso la parola il colonnello Passafiume che, dopo aver ringraziato i presenti e in particolar modo tutti i carabinieri, ha tracciato un bilancio delle attività svolte nell'ultimo anno ricordando importanti operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti delle Compagnie di Benevento, Montesarchio e Cerreto Sannita, nonché l’operazione Nerone del Nucleo Investigativo, che ha permesso di scoprire la presenza di una fitta rete, operante in provincia e in tutto il territorio nazionale con ramificazioni anche all’estero, in grado di gestire un vero e proprio traffico di banconote contraffatte. La seconda direttrice ha riguardato l’impegno sinergico di prevenzione e repressione contro tutti quei delitti in danno delle categorie più fragili quali la violenza contro le donne e i minori e le truffe agli anziani, nonché le attività di controllo agli esercizi pubblici e ai cantieri, tra i quali si segnalano: i 38 controlli alla produzione alimentare da parte del personale del NAS, i 210 accessi ispettivi a tutela dei lavoratori e i controlli sul reddito di cittadinanza, dai quali sono emersi 313 percettori illeciti da parte di personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro. I risultati conseguiti tengono conto anche del fondamentale apporto fornito all’Arma territoriale del Provinciale di Benevento, dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare, dal Nucleo Operativo Ecologico, dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, a cui si deve tra l’altro, il rinvenimento di un dipinto olio su tela ritraente San Gennaro, di importante valore artistico, asportato sul territorio sannita circa 50 anni fa e rinvenuto a Malta, nonché il rintraccio di 141 libri, alcuni di essi manoscritti, di rilevante importanza storica e culturale ed oggetto di furto tra i quali 29 risalenti al periodo tra il 1549 ed il 1760.

Intensa è stata anche l’attività istituzionale svolta dai Carabinieri Forestali, “considerati oggi la prima Forza di polizia ambientale europea” a Benevento guidati dal Colonnello Gennaro Curto, che in questa provincia ha efficacemente operato con particolare riferimento alla tutela della salute pubblica, alla repressione di innumerevoli episodi di inquinamento delle acque e della flora o in danno della fauna, dell’applicazione sistematica e puntuale dell’ordinamento legislativo vigente a tutela del territorio in ambito edilizio o ambientale. Il comandante Passafiume ha rivolto il suo personale apprezzamento al Gruppo Carabinieri Forestali di Benevento, agli ordini del colonnello, definendo l’efficiente operato come motivo di orgoglio per l’intera provincia. “Un gradito riconoscimento – ha concluso Passafiume - al conservatorio Nicola Sala, prezioso plusvalore della Provincia Beneventana, cui si affianca nella vita sociale in tutti i momenti più importanti”.

Di seguito l'elenco dei militari che hanno ottenuto un riconoscimento per le attività svolte

Nucleo Investigativo

Tenente colonnello Alfredo Zerella; luogotenente carica speciale Donato Antonio Coccia; luogotenente Giuseppe Schirinzi; maresciallo ordinario Giuseppe Rillo; maresciallo ordinario Gabriele Presicce; brigadiere capo Ernesto Pallotta; brigadiere capo Giovanni De Simone; vicebrigadiere Bruno Porreca; vicebrigadiere Giovanni Cecere; appuntato scelto Antonio Pastore e appuntato scelto Sabino Gabriele Pastore.

Compagnia carabinieri Benevento

Tenente Giuseppe Friscuolo; luogotenente capo scelto Antonio Dirienzo; brigadiere Giuseppe D’Ambrosio; brigadiere Giovanni Michele Spagnuolo; vicebrigadiere Vincenzo Guida; appuntato Tiziano D’Onofrio.

Compagnia carabinieri Montesarchio

Luogotenente capo scelto Giovanni Savinelli; brigadiere Marco Di Salvo; appuntato scelto Paolo Compagnone; appuntato scelto Davide Papa; appuntato scelto Rosa Pomarico.

Compagnia Cerreto Sannita

Capitano Francesco Altieri; luogotenente capo scelto Rosario De Pietto; luogotenente capo scelto Roberto D’Orta; luogotenente Massimo Marenna; luogotenente Lorenzo Iannotta; appuntato scelto Antonio Ruocco.

Sezione di Polizia Giudiziaria

Maresciallo ordinario Sara Perrone