Mastella minacciato su fb, "devi fare la fine di Moro". Sindaco parte civile Il 21 giugno il processo ad un 52enne di Benevento

Poche righe che gli sono costate un processo. Parole nelle quali è stata ravvisata l'accusa di minaccia aggravata ai danni del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. E' lui il destinatario di un post su facebook per il quale il pm Maria Gabriella Di Lauro ha citato a giudizio Attilio Carolla, un 52enne della città, ritenuto l'autore. Questa mattina era in programma l'udienza dinanzi al giudice Sergio Pezza, ma è slittata al 21 giugno perchè l'avvocato Fabio Russo, che assiste l'imputato, ha chiesto termine a difesa, non escludendo il ricorso ad un rito alternativo.

I fatti risalgono al 17 gennaio del 2021, quando sul profilo social dell'allora 51enne era comparso un commento dedicato– secondo la ricostruzione degli inquirenti –a Mastella, che si è costituito parte civile con l'avvocato Mario Salerno. Al primo cittadino era stato addebitato “il solito comportamento”, con riferimenti negativi alla cultura contadina, era stato definito “mangia pane a tradimento sulle spalle dei cittadini”. La conclusione. “Devi fare la fine di Aldo Moro”. Un messaggio che aveva indotto l'ex guardasigilli a presentare una querela, dando il via ad una indagine che si è conclusa con l'individuazione del 52enne, che la Procura considera colui che avrebbe vergato quelle espressioni.