Colpo di pistola contro un box in lamiera, giallo a Moiano L'episodio la scorsa notte. Il proiettile ha bucato il tetto della struttura: indagano i carabinieri

Ha udito prima un botto, poi ha notato un foro su una lamiera ed ha fatto scattare l'allarme. Inquietante episodio la scorsa notte a Moiano dove qualcuno ha esploso un colpo di pistola contro un box in lamiera dinanzi ad un'abitazione.

Un colpo di pistola che ha centrato il tetto in lamiera del box dinanzi all'abitazione di un operaio. L'inquietante episodio è accaduto nella notte. A far scattare l'allarme è stato il proprietario del garage che, dopo aver sentito il botto ha notato il foro sulla struttura in lamiera. Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montesarchio. Gli specialisti dei rilievi scientifici dell'arma hanno effettuato i rilievi balistici del foro ed avviato le indagini sull'accaduto. Come sempre, nessuna ipotesi viene tralasciata.