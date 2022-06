Moglie malata: troppo dolore, si era tolto la vita. Anche lei ora non c'è più Il dramma in Valle caudina

Ha raggiunto il marito, che l'aveva fatta finita perchè non aveva retto all'idea, terribile, che lei un giorno non ci sarebbe stata più. Quel giorno, purtroppo, è arrivato. E' segnato dal dolore per la morte di una 50enne che, pur avendo strenuamente resistito, non ce l'ha fatta a battere la grave malattia che l'aveva colpita.

Nel centro della Valle Caudina in cui la coppia abitava, non si parla d'altro. Le lacrime rigano i volti dei familiari e di quanti conoscevano quella coppia e pensano al destino toccato ai loro figli. Lui se n'era andato per sempre sette mesi fa: schiacciato dal problema che aveva colpito la sua compagna, era precipitato in una condizione di estremo sconforto che lo aveva spinto a chiudere definitivamente i conti con la sua esistenza.

Un dramma che aveva fortemente commosso l'opinione pubblica, al quale ne è seguito un altro in queste ore, con la scomparsa anche di lei, sopraffatta dal male che non le ha dato scampo. Per chi crede, ora potranno nuovamente abbracciarsi in cielo, sublimando una storia che non meritava di essere interrotta.