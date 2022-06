In avanzato stato gravidanza, occupa alloggio Iacp: assolta 27enne di Benevento 2) Gerardo Fallarino, 62 anni: niente più pericolosità sociale, revocata la libertà vigilata

Era accusata di aver occupato abusivamente un alloggio Iacp, ma è stata assolta perchè il fatto non costituisce reato. L'ha sentenziato il giudice Graziamaria Moncao al termine del processo a carico di una 27enne di Benevento.

Difesa dall'avvocato Mario Feo, era stata chiamata in causa per un episodio accaduto nel 2017. All'epoca aveva 22 anni ed era in avanzato stato di gravidanza, si era introdotta arbitrariamente in un appartamento dell'Iacpo al rione Libertà, e per questo era stata denunciata. Da qui l'indagine, scattata dopo un unico accesso all'abitazione, e il processo, dal quale l'imputata è uscita assolta perchè la donna, ha spiegato il giudice, separata dal marito, “si è trovata senza dubbio nella condizione di salvare se stessa o il nascituro dal pericolo attuale di un grave danno alla persona”.

Pericolosità sociale cessata, revoca la libertà vigilata a Gerardo Fallarino

La cessazione della sua pericolosità sociale e la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata. E' quanto deciso dal magistrato di Sorveglianza di Avellino per Gerardo Fallarino, 62 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.

Era ai domiciliari, obbligo di firma per una 46enne

Dai domiciliari all'obbligo di firma per una 46enne. e' quanto deciso dal gup Di Napoli per Grazia Lepore (avvocato Gerardo Giorgione), 46 anni, di Benevento, coinvolta in una indagine antidroga della Dda.