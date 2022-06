Ospedale Fatebenefratelli, si dimette il direttore sanitario Guglielmucci Ricopriva l'incarico dall'aprile del 2020

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, si dice in questi casi. Soprattutto se non si conoscono le motivazioni che hanno indotto il dottore Giovanni Guglielmucci a lasciare l'incarico di direttore sanitario dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento.

Lo ricopriva dal 1 aprile del 2020, quando l'amministrazione l'aveva affidato a lui, ex responsabile della Unità operativa semplice di Risk Management dell’ospedale di viale Principe di Napoli. Guglielmucci era subentrato ad Adriana Sorrentino, per 22 anni direttore sanitario della struttura che, come è noto, ha dallo scorso aprile un nuovo superiore: Fra Lorenzo Gamos.