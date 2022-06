Cadono calcinacci all'ingresso della scuola Pascoli, paura a Benevento FOTO - Strade allagate per il maltempo e qualche smottamento in tutto in Sannio

Momenti di paura e apprensione questa mattina dinanzi ad uno dei due ingressi dell'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli, in via Pertini, a Benevento, per la caduta di alcuni calcinacci che sono precipitati proprio dinanzi al portone del plesso che ospita la scuola dell'infanzia. È accaduto poco dopo delle 9, per fortuna quando tutti i bambini erano già entrati in classe. Probabilmente a causa del violento acquazzone dei pezzi di cemento si sono staccati da alcuni cornicione probabilmente già deteriorati dal tempo e sono caduti dinanzi all'ingresso. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno transennato l'area. Sembra che già in passato alcuni genitori avessero avanzato la richiesta di ripristinare i cornicioni e le pareti esterne che in alcuni punti presentano deterioramenti. Famiglie che oggi chiedono a gran voce una verifica dei danni provocati e dello stato della struttura.

Fin qui la sicurezza delle scuole a Benevento. Maltempo che sta provocando numerosi allagamenti, sia pure momentaneamente, causati proprio dall'intensità della pioggia che cade da questa mattina. Nella zona di Port'Arsa un tombino è stato sollevato dalla pressione della fogna sottostante, mentre in via Napoli, sempre i vigili del fuoco e tecnici del Comune hanno sollevato i tombini per favorire il deflusso dell'acqua piovana. Infiltrazioni che hanno riguardato anche alcuni edifici pubblici sottoposti a verifica da parte dei pompieri. Maltempo e scrosci di pioggia annunciati che dureranno fino a questa notte.

Interventi dei vigili del fuoco e dei Comuni anche in numerosi centri della provincia anche per alcuni smottamenti che hanno interessato le strade comunali e provinciali. Brevi blackout elettrici si sono registrati durante il primo temporale di questa mattina. Problemi risolti dai tecnici dell'Enel che sono entrati in azione sia da remoto che con interventi mirati lungo le linee aeree. Da segnalare, infine, problemi lungo la statale Appia che da Benevento conduce a Montesarchio sempre a causa dei temporali che hanno provocato accumuli di acqua e rallentamenti.