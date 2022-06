"Truffa sulle indennità di disoccupazione", venti rinvii a giudizio Un ventunesimo imputato ha patteggiato, stralciata la posizione di altri due, irreperibili

Lo stralcio della posizione di due imputati dichiarati irreperibili- un 41enne albanese e una 48enne romena residenti, rispettivamente, in provincia di Caserta e a Ponte -, un patteggiamento – 5 mesi e 10 giorni, pena sospesa, a Giuseppina Donadio (avocato Marco Capodiferro), 51 anni, di Policoro- e venti rinvii a giudizio. Sono le decisioni del gup Gelsomina Palmieri al termine dell'udienza preliminare a carico delle 23 persone tirate in ballo, a vario titolo, da una indagine del pm Assunta Tillo, di carabinieri e finanza su una presunta truffa (anche tentata) in materia di indennità di disoccupazione.

I fatti vanno dal gennaio del 2014 all'agosto del 2018 e dall'aprile del 2013 al marzo del 2015, saranno al centro del processo che inizierà l'11 maggio del prossimo anno a carico di Maria Teresa Calabrese, 49 anni, di Vitulano, Francesco Matarazzo, 31 anni, di Benevento, Rito De Michele, 33 anni, di Albiano, Luigi Ruscito, 55 anni, di Ponte, Vito Lino Iadarola, 50 anni, di Ponte, Maria Antonia Fiore, 51 anni, di Foglianise, Srtgo Moccia, 37 anni, di Benevento, Stanislao Moccia, 45 anni, di Benevento, Cipriano Puzella, 51 ani, di Paupisi, Carmelina Tribuno, 58 anni, di Foglianise, Pasqualina Vicerè, 67 anni, di Benevento, Antonio Mideo, 62 anni, di Castelpagano, Raffaele Bruno, 62 anni, di Pontelandolfo, Davide Di Costanzo, 40 anni, di Benevento, Antonio Fusco, 43 anni, di Foligno, Salvatore Giardiedllo, 39 anni, di Napoli, Anamaria Iuliano, 36 anni, di Benevento, Giovanni Montemarano, 33 anni, di Amorosi, Valeria Montemarano, 29 anni, di Amorosi, Antonio Verdile, 35 anni, di Benevento, Salvatore Verdile, 66 anni, di Benevento.

Nel mirino degli inquirenti una serie di assunzioni “fittizie” presso una società di costruzioni di cui era legale rappresentante il cittadino albanese, attraverso le quali sarebbe stato indotto in errore l'Inps rispetto all'erogazione – per un importo complessivo di 130mila euro – delle indennità di disoccupazione. Sono impegnati nella difesa gli avvocati Angelo Leone, Mauro Carrozzini, Antonio Leone, Fabio Russo, Giulio Penna, Patrizia Pastore, Antonella Tornusciolo.