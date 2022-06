Sparandeo: la pistola l'ho trovata in campagna, volevo liberarmene al più presto La versione al gip di Guido Sparandeo, 47 anni, di Benevento. Resta in carcere

E' vero, avevo quella pistola: l'ho trovata in una zona di campagna, la mia intenzione era di disfarmene al più presto. E' stata questa la versione offerta al gip Maria Di Carlo, durante la convalida in carcere, da Guido Sparandeo (avvocato Pierluigi Pugliese), 47 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Volante per porto e detenzione illegale di arma e resistenza a publico ufficiale.

Come si ricorderà, gli agenti lo avevano notato mentre in sella ad una bici elettrica percorreva il centro storico. Ad attirare la loro attenzione sarebbe stata, in particolare, la presenza di una pistola che fuoriusciva dalla parte posteriore del pantalone. Bloccato dopo un tentativo di fuga a piedi nei vicoli, al 47enne era stata sequestrata una automatica Beretta, carica con 7 proiettili calibro 7,65- , munita di matricola.

Il pm Maria Colucci ha chiesto la custodia cautelare in carcere, la difesa i domiciliari: attesa la decisione del giudice, che, infine, ha lasciato il 47enne a Capodimonte.