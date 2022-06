Cuccioli maltrattati e abbandonati, ora cercano casa I Carabinieri Forestali hanno denunciato una persona per abbandono di animali

Erano stati abbandonati in condizioni precarie ma grazie all'intervento dei Carbinieri Forestali sono stati per fortuna messi in salvo. Nuovo episodio di maltrattamento verso gli animali a Benevento. Ieri cinque cuccioli di cane sono stati abbandonati in una scatola di cartone davanti ad un negozio di animali. Dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona sono intervenuti i Carabinieri Forestali di Benevento, coadiuvati dai volontari OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Ambientale). I cuccioli, meticci erano stati allontanati dalla loro madre appena dopo la nascita ed erano stipati nella scatola in condizioni igieniche assai precarie con estremo bisogno di essere nutriti. Accertamenti hanno consentito di risalire alla fattrice ed identificare il suo proprietario, entrambi rintracciati presso un’abitazione privata sita nelle immediate vicinanze del negozio.

I cuccioli sono stati posti sotto sequestro e trasportati presso il presidio veterinario dell’Asl di San Giorgio del Sannio, ove i veterinari sono riusciti a stabilizzare gli animali. Gli stessi veterinari hanno successivamente trasportato i cuccioli presso il centro cinofilo del Taburno “La Balia”, struttura di ricovero per cani randagi convenzionata con il Comune di Benevento, affidandoli alle cure dei volontari e sperando che al più presto tutti i cagnolini possano trovare una famiglia. Al termine i Carabinieri Forestali hanno denunciato una persona per abbandono di animali e detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura in grado di generare gravi sofferenze. La persona denunciata è da ritenersi persona sottoposta alle indagini e pertanto presunto innocente fino a sentenza definitiva.