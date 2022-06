Incendiate tre recinzioni del cantiere in corrispondenza dei pini a Pacevecchia Benevento. Vandali in azione nella notte: a fuoco le protezioni in plastica e un cestino gettacarte

Tre piccoli incendi appiccati a distanza di pochi metri l'uno dall'altro ad altrettanti pezzi di recinzioni in plastica – di quelle rosse comunemente utilizzate per isolare i cantieri – nel mirino dei vandali che la scorsa notte sono entrati in azione in via Pacevecchia, a Benevento, di fronte all'Azienda ospedaliera San Pio.

I roghi, che hanno solo sciolto la rete e, per fortuna, non hanno interessato i pini, sono stati innescati in corrispondenza degli alberi, dove il Comune aveva transennato singolarmente tutti i tronchi in attesa dei lavori per la sistemazione dei marciapiedi sollevati dalle radici. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale e le forze dell'ordine. I pompieri hanno spento le 'fiammelle' e messo in sicurezza gli alberi gettando acqua sugli aghi dei pini accumulati alla base dei tronchi.