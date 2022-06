Trivella in fiamme in un cantiere lungo la Statale 87 Benevento - Campobasso Indagini dei carabinieri sul rogo che ha distrutto la macchina operatrice

Una trivella utilizzata per la costruzione dei pali in cemento armato è stata pesantemente danneggiata da un incendio divampato la scorsa notte lungo la statale 87, che da Benevento conduce a Campobasso. La macchina operatrice era stata lasciata in sosta nel cantiere aperto in corrispondenza dello svincolo di Fragneto Monforte, nel territorio di Pontelandolfi.

Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della compagnia di Benevento. I pompieri hanno spento le fiamme ed effettuato i rilievi con i militari che hanno avviato le indagini. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata.

Durante un primo sopralluogo non sarebbero stati rinvenuti inneschi o eventuali contenitori. Il mezzo, di proprietà di una ditta della Valle del Tammaro è stato comunque posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.

l'impresa sta eseguendo per conto di un'altra azienda i lavori per il ripristino del manto stradale che in quel tratto era stato danneggiato da una frana. Opere che da alcuni mesi hanno reso necessario la chiusura delle corsie in direzione di Pontelandolfo.