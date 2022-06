Annuncio su fb, sborsa 600 euro per un 'Bimby' mai ricevuto: per Pm non è truffa 2) Blitz Dda, un 28enne dai domiciliari all'obbligo di firma

Quando aveva notato quell'annuncio sul marketplace di facebook, si era detta che il prezzo era conveniente. Aveva perciò deciso di acquistare quel 'robot' da cucina in vendita a 600 euro, che aveva regolarmente versato, senza però ricevere mai l'agognato elettrodomestico. Per questo aveva presentato una denuncia per truffa contro il venditore: un uomo di Foggia nei confronti del quale la Procura ha però chiesto l'archiviazione, perchè manca il mezzo fraudolento e perchè ritiene che la vittima non sia stata ingannata.

E' una storia sulla quale dovrà pronunciarsi il gip Gelsomina Palmieri dopo l'opposizione della parte offesa, assistita dall'avvocato Cosimo Ciotta, alle conclusioni dell'ufficio inquirente. L'udienza era in programma questa mattina, ma è stata rinviata a novembre perchè l'indagato è irreperibile. E' una storia di cui avrebbe fatto le spese una 29enne che vive in Abruzzo ma che all'epoca dei fatti era in vacanza a Melizzano.

Non è la prima persona ad avere vissuto una simile disavventura, lei era stata attratta da quel messaggio sul social network nel quale veniva proposta la cessione di uno dei due 'Bimby' che l'inserzionista sosteneva di aver avuto in regalo. La giovane aveva accettato di pagare l'importo attraverso una ricarica su una postpay, ma l'attesa del prodotto era risultata vana. A quel punto aveva chiesto ad un amico, poiché l'annuncio era ancora presente in rete, di contattare il venditore, per procedere all'acquisto.

La trattativa era stata avviata, poi l'interlocutore l'aveva troncata quando si era accorto che il nuovo cliente era amico su fb della ragazza che aveva già sborsato il denaro. Ecco perchè la malcapitata si era rivolta ai carabinieri, innescando una inchiesta di cui tra alcuni mesi si conoscerà il destino.

Blitz antidroga della Dda, per un 28enne l'obbligo di firma

Dagli arresti domiciliari, ai quali era da oltre un anno, all'obbligo di firma. Lo ha deciso il Gip di Napoli, su richiesta dell'avvocato Gerardo Giorgione, per Angelo La Montagna, 28 anni, di Benevento, una delle quindici persone che hanno patteggiato – per lui la pena di 3 anni – dopo essere state coinvolte in una operazione antidroga condotta dalla Dda e dalla guardia di finanza nell'aprile del 2021.