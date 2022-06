Danneggiamento centro congressi delle Terme, sette giovani denunciati Le indagini dei carabinieri avviate dopo la denuncia di quello che era accaduto a Telese Terme

I carabinieri della Stazione di Telese Terme, coadiuvati da quelli della Compagnia di Cerreto Sannita, hanno segnalato al Tribunale per i minori 7 giovanissimi per il danneggiamento avvenuto presso le Terme di Telese Terme nel mese scorso. In quell'occasione, dopo aver forzato una finestra, gli indagati erano entrati nel palazzo dei congressi ed avevano rotto mobili, suppellettili e sedie oltre a mandare in frantumi i vetri di alcune finestre.