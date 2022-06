Test antidroga diurni nel Sannio: nessun caso di positività per automobilisti Le verifiche effettuate a sorpresa dalla Polizia stradale di Benevento

Controlli, come il droga test, che solitamente vengono fatti agli automobilisti dagli agenti della Polizia Stradale nelle ore serali e notturne nel Sannio sono stati invece espletati a Benevento in pieno giorno dagli agenti della locale Sezione Polizia Stradale che ieri ha effettuato decine di controlli attraverso l’uso dei dispositivi precursori “Drug Wipe 5S”, per l’effettuazione di accertamenti qualitativi su campioni salivari. Per fortuna nessun automobilista è stato sorpreso alla guida dopo aver fatto uso di droghe. In caso contrario, l'ipotetico conducente positivo al pre test sarebbe stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio dove un’equipe medica dedicata avrebbe provveduto ad effettuare le analisi di “secondo livello” volte ad accertare la quantità di stupefacente presente nell’organismo. “Il tutto – spiegano dalla Polizia Stradale -, al fine di contestare i reati previsti dall’articolo 187 del Codice della Strada che prevede pesanti sanzioni sia in caso di positività al controllo che in caso di rifiuto di sottoporsi allo stesso. Con l’approssimarsi della stagione estiva e con l’inevitabile aumento del traffico soprattutto sulle direttrici delle mete di vacanza, la Polizia di Stato continuerà a monitorare il pericoloso fenomeno attraverso questa particolare tipologia di controlli mirati”.