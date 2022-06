Due chili di eroina e cocaina in una borsa frigo, pene ridotte in appello Benevento. Esclusa aggravante ingente quantità per Giuseppina Spagnuolo e Cosimo Nizza, 47 anni

Ridotte in appello le condanne per due delle tre persone coinvolte in un blitz antidroga della Mobile che era scattato in contemporanea in due abitazioni di via Vitelli e alla contrada San Giovanni di Apollosa, ed aveva permesso di rinvenire e sequestrate due chili e mezzo di eroina e cocaina. Un chilo di eroina e 800 grammi di cocaina erano stati scovati, in particolare, in una borsa frigo nascosta in un terreno nelle vicinanza della casa di Apollosa.

Esclusa l'aggravante dell'ingente quantità, la riduzione della pena ha riguardato Giuseppina Spagnuolo (avvocato Antonio Leone), 46 anni, di Benevento – da 6 a 4 anni, con concordato - e Cosimo Nizza (avvocati Fabio Russo e Antonio Leone), 47 anni, di Benevento – da 9 anni a 7 anni, 9 mesi e 10 giorni senza concordato-.