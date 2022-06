Prostitute ospiti per una settimana, i clienti erano quasi sempre gli stessi Benevento. Attesa per interrogatori di madre e figlio arrestati per favoreggiamento del meretricio

Da una parte cinque clienti e le loro ammissioni di aver raggiunto quella casa per fare a sesso a pagamento dopo aver preso appuntamento su un sito di incontri on line; dall'altra le donne che esercitavano l'attività di meretricio, alternandosi ciclicamente in quell'appartamento a Benevento nel quale restavano mediamente una settimana, ricevendo alcuni avventori che erano diventati degli habituè.

Racconta anche questo l'inchiesta dei carabinieri sfociata qualche giorno fa negli arresti di una 61enne di Montesarchio e del figlio 24enne, spediti ai domiciliari dal gip Gelsomina Palmieri per una ipotesi di favoreggiamento della prostituzione.

L'attesa è ora per l'interrogatorio di garanzia previsto nei prossimi giorni, nel corso del quale, se lo vorranno, le due indagate, difese dall'avvocato Mario Tomasiello, potranno fornire la loro versione sui fatti contestati. I militari e la Procura li hanno ricostruiti partendo dalla segnalazione di un residente nello stesso edificio in cui sorge la struttura ricettiva extralberghiera – affittacamere 'Casa vacanze' ( intestata ad una società di cui la 61enne è socio accomodante ed il figlio socio accomandatario).

Lui e la sua famiglia sono dirimpettai dell'abitazione nella zona di via Torre della Catena finita nel mirino degli inquirenti al pari di un'altra al rione Libertà. Aveva affermato di aver notato che quell'appartamento era occupato da donne che andavano via dopo pochi giorni, e che era frequentato a tutte le ore da uomini che in qualche caso avevano bussato per errore alla sua porta o a quella di altri condomini.

E' da qui che si è srotolato il lavoro degli investigatori, corroborato da servizi di osservazione, intercettazioni telefoniche e dall'escussione degli avventori e delle donne dedite alla prostituzione. Nello scorso gennaio i carabinieri avevano controllato le due case, rinvenendo una cittadina italiana che aveva riferito di fare quel lavoro da circa 14 anni, di venire a Benevento da tre mesi e di conoscere la proprietaria dell'immobile preso in fitto per una settimana al mese. Un'altra, di nazionalità rumena, aveva offerto altri elementi, aggiungendo, al pari della prima, che la 61enne sapeva ciò che facevano per guadagnarsi da vivere.

(foto di repertorio)