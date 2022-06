Banditi in una casa: scoperti, aggrediscono residente Momenti di paura questo pomeriggio nella zona di Santa Clementina a Benevento, indagano carabinieri

Momenti di autentica concitazione e paura questo pomeriggio per i residenti di Santa Clementina a Benevento per un assalto in una casa. I banditi sono però scappati quando hanno notato che i proprietari dell'abitazione e altre persone della zona di sono accorti di quello che stava accadendo. Durante la fuga hanno anche colpito uno dei residenti che ha tentato di bloccarli. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento e gli agenti delle Volanti della Questura. Banditi in fuga a bordo di una BMW station wagon che si è poi allontanata probabilmente n direzione della tangenziale Ovest.

L'episodio alle porte del centro abitato, tra la superstrada e la zona del ponte Leproso. L'allarme è scattato quando alcuni residenti si sono accorti dei banditi, probabilmente cinque persone con il volto travisato. I malviventi erano entrati all'interno della villetta dalla quale hanno comunque portato via alcuni oggetti. Costretti alla fuga dall'arrivo di alcune persone. Quelli successivi sono stati momenti di autentica paura . Uno dei residenti ha tentato di bloccare un malvivente che ha però reagito e lo ha colpito al volto procurandogli alcune ferite. Sul posto necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 che hanno medicato il malcapitato. Sono i corso le indagini per cercare di identificare e individuare i banditi in fuga. Dall'auto utilizzata non si esclude che si possa trattare delle stesse persone che alcuni giorni fa avevano messo a segno alcuni colpi a Ponte e tra le contrade Scafa e San Vitale di Benevento.