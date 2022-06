Ancora furti nel Sannio. Nel mirino case e rivendite di tabacchi Colpi in due abitazioni a Pietrelcina e attività commerciali a San Marco dei Cavoti e Paolisi

Ancora raid dei ladri nel Sannio nelle ultime ore. Dopo gli episodi dei giorni scorsi, di cui anche una rapina a contrada Santa Clementina, questa volta i malviventi hanno messo a segno furti in due abitazioni e altrettante attività commerciali nel Sannio. A Pietrelcina nel mirino due case dalle quali sono stati portati via oggetti in oro e contante. L'amara sorpresa al rientro dei proprietari che hanno notato i chiari segni delle effrazioni e della visita dei banditi.

Stessa sorte, sempre la scorsa notte, per una rivendita di tabacchi a San Marco dei Cavoti. Anche in questo caso, dopo aver forzato l'ingresso, gli autori del colpo sono riusciti a portare via gratta e vinci e sigarette. Scene del tutto simili di quelle registrate, in un'altra rivendita di tabacchi nel territorio di Paolisi, all'interno di un'area di servizio nella notte tra sabato e ieri. Sugli episodi sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine che hanno effettuato i sopralluoghi e i rilievi.