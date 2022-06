Per piacere, fermate in fretta... il giallo di quel semaforo Benevento. Da alcuni giorni è fisso all'incrocio tra via Nenni, via Mascellaro e via Vetrone

E' uno degli incroci più trafficati di Benevento. Interseca via Nenni, la strada che da via Meomartini e dalla zona Cappuccini conduce verso Cretarossa, con via Mascellaro, dove ha sede l'Asl, e via Vetrone. E' regolato da un semaforo che da alcuni giorni segna costantemente il giallo, evidentemente per un problema tecnico.

In attesa che venga risolto, e che riappaiano, d'incanto, il verde ed il rosso, va segnalato il rischio esistente. Perchè, mancando l'alternanza tra via libera e stop, ogni automobilista deve fare i conti, quando impegna quell'incrocio, con le auto che provengono da destra e da sinistra, con conducenti che a prescindere ritengono di vantare il diritto alla precedenza.

E allora è capitato che si siano sfiorate macchine in transito lungo via Nenni e quelle che avevano svoltato da via Mascellaro e via Vetrone, e viceversa. C'è poi anche un altro dato, legato alla non conoscenza della fissità del giallo, che può indurre qualcuno, per evitare di incappare nell'imminente alt, ad aumentare la velocità.