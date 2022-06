Incursione in un centro scommesse, due assoluzioni e una condanna Benevento. Episodio del 2014, fallito il tentativo di portar via la macchinetta cambiasoldi

Due assoluzioni ed una condanna. E' la sentenza del giudice Murgo al termine del processo a carico di tre delle cinque persone – per altre si è proceduto separatamente – chiamate in causa dalle indagini su un tentato furto aggravato in una sala scommesse di Benevento risalente al 14 ottobre del 2014.

L'assoluzione, per non aver commesso il fatto, è stata decisa per Nazzareno Parisio (avvocato Antonio Leone), 32 anni, e Cristian Bovio (avvocato Gerardo Giorgione), 30 anni, mentre è stato condannato a 8 mesi Ilario Zoino (avvocato Giorgione), 33 anni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel mirino era finita la macchinetta cambiasoldi dell'attività commerciale, sollevata e portata all'esterno del locale per impadronirsi del suo contenuto. A far saltare i piani era però stato un addetto del centro: aveva urlato, e ciò aveva indotto ad abbandonare l'apparecchio a pochi metri di distanza.