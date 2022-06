Trovato morto in camera da letto al rione Libertà, aveva 67anni Benevento. In serata al San Pio la visita esterna del medico legale su ordine del Pm

Lo hanno trovato senza vita nella sua camera da letto. Il dramma in via Duca d'Aosta, al rione Libertà, la vittima è un 67enne di Benevento di cui non si avevano più notizie. Preoccupati, i familiari hanno dato l'allarme: sul posto vigili del fuoco e carabinieri, ai quali è toccata la macabra scoperta.

La salma è stata trasferita presso l'obitorio del San Pio, dove nelle prossime ore il medico legale Umberto De Gennaro procederà alla visita esterna su incarico del sostituto procuratore Assunta Tillo. Solo successivamente sarà deciso se disporre o meno l'autopsia.

IN AGGIORNAMENTO