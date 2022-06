Accusato di bancarotta, assolto un imprenditore nel settore dei jeans Benevento. Il Tribunale: il fatto non sussiste per Angelo Meoli, di Foglianise

Era accusato di bancarotta documentale, per un importo di 700 mila euro, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto sentenziato dal Tribunale al termine del processo a carico di Angelo Meoli (avvocato Angelo Leone), di Foglianise, chiamato in causa come legale rappresentante di una società che si occupava di produzione di jeans per conto terzi.

Oggi l'escussione dei finanzieri che avevano svolto le indagini e del curatore, all'esito delle quali anche il Pm, oltre alla difesa, ha concluso per l'assoluzione dell'imputato, poi stabilita dal collegio giudicante.