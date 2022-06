Palpeggia due ragazze lungo il Corso Garibaldi, arrestato un 38enne Benevento. Fermato da Mobile e carabinieri, l'uomo è finito ai domiciliari

Avrebbe molestato sessualmente due ragazze. E' per questo che è stato arrestato Ion Ciuraru, 38 anni, di nazionalità romena, ritenuto il presunto responsabile dell'episodio accaduto nella tarda serata di ieri nel centro di Benevento.

Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto Squadra mobile e carabinieri, l'uomo avrebbe avvicinato due ventenni che stavano passeggiando lungo il Corso Garibaldi ed avrebbe allungato le mani, palpeggiandole. Attenzione puntata, in particolare, su una di loro.

Le urla dela giovane hanno richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine, impegnate nel consueto servizio organizzato in occasione della movida.

Il 37enne è stato bloccato in piazza Cardinal di Pacca e dichiarato in arresto: su ordine del sostituto procuratore Assunta Tillo, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale sarà assistito dall'avvocato Giuseppe Fusco. Sarà l'occasione, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, per fornire la sua versione sui fatti contestati.